Vlagkotter RN-1 Sola Fide wordt passagiersschip voor Poolreizen

De voormalige Engelse vlagkotter RN-1 Sola Fide van rederij W. de Boer & Zn. op Urk wordt in opdracht van een Australische eigenaar in Harlingen omgebouwd tot passagiersschip.

De Boer had de boomkorkotter al eerder afgestoten aan Paul van Laar in IJmuiden en ter vervanging de jongere boomkorkotter KW-14 Jolissa aangekocht van Jomavis BV uit Katwijk. Van Laar verkocht de kotter vervolgens door. Een Australische eigenaar laat haar nu ombouwen tot passagiersschip. Het voormalige vissersschip zal straks als zodanig bijna niet meer herkenbaar zijn. De masten zijn er in IJmuiden al afgehaald, net als de vislier en vangstverwerkingsapparatuur.

Het nog nieuwe catch-managementsysteem met weegschaal is overgezet op de KW-14. Inmiddels is het voor- en achterdek eruit. Onder de brug, die nu moet worden gestut, worden hutten gemaakt, net als beneden in het vroegere vis- en nettenruim. Daarvoor wordt het schip compleet gestript. Het is de bedoeling dat het straks met passagiers gaat varen tussen Argentinië en het Zuidpoolgebied. De ruim 44 meter lange kotter werd in 1989 gebouwd als UK-168 Sola Fide.

Geschiedenis

Scheepswerf Barkmeijer in Stroobos bouwde het casco en Scheepswerf Hoogenraad & Kuyt in Scheveningen bouwde het als hoofdaannemer af. In 1994 werd het KW-22. In 1996 werd de kotter verkocht aan De Boer, die het schip omvlagde naar Engeland. Het kreeg daarbij WN-1 Sola Fide op de boeg en in 2012 RN-1 Sola Fide met Runcorn als thuishaven, maar de kotter was vooral een vaste gast in Harlingen.

