Automooring Solutions: met AI gestuurd vacuümsysteem veiliger bunkeren

Cruiseschepen

Automooring Solutions in Groningen introduceert een nieuw vacuümsysteem dat het aanmeren van bunkerschepen veiliger en efficiënter maakt. ‘Met dit systeem willen we de risico’s en tijdverspilling bij schip-tot-schip (STS) bunkering aanpakken’, vertelt Jacob Schaap. De technologie, die gebruikmaakt van hydraulische armen en Artificial Intelligence (AI), heeft onlangs haar eerste succesvolle operaties uitgevoerd bij een bunkering in de Bahama’s.