Wim Beelen krijgt gelijk van rechter over noemen namen topambtenaren Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft de eis van de gemeente Amsterdam tegen Willem Beelen afgewezen in een kort geding over publicaties rondom het ADM-terrein. De gemeente wilde dat Beelen de namen van betrokken ambtenaren en een advocaat in kritische uitlatingen verwijderde, maar de voorzieningenrechter besliste anders.

Larendael, eigendom van Beelen, verwierf het ADM-terrein in 2021 en voerde sindsdien meerdere juridische gevechten met de gemeente over de toekomst van het terrein. Beelen wil er een werf voor luxe jachten exploiteren, maar de gemeente ziet dit anders en schortte eerdere verkoopovereenkomsten op.

In september 2024 publiceerde Beelen een kritische brief van achttien pagina’s op zijn website en stuurde daarnaast berichten naar betrokkenen, waarin hij ambtenaren beschuldigde van tegenwerking en misleiding. Amsterdam eiste dat hij de namen van ambtenaren verwijderde om hun privacy te beschermen en reputatieschade te voorkomen.

De rechter oordeelde dat een beperking op Beelens uitingsvrijheid niet gerechtvaardigd is. De betrokken ambtenaren en advocaat vervullen publiek zichtbare rollen in het langdurige conflict en moeten kritiek tot op zekere hoogte kunnen verdragen. De voorzieningenrechter benadrukte dat Beelen slechts in beperkte mate namen had genoemd, zonder verdere persoonsgegevens openbaar te maken. Hierdoor vormt zijn handelwijze geen onrechtmatige inbreuk op de privacy van de betrokken medewerkers.

Rechtbank: ‘Bijdrage aan maatschappelijk debat’

Volgens de rechtbank draagt Beelens berichtgeving bij aan een publiek debat over de toekomst van het ADM-terrein, een kwestie van algemeen belang. De rechter stelde ook dat ambtenaren die in de openbaarheid optreden of regelmatig met media communiceren meer kritiek moeten accepteren dan reguliere medewerkers. De rechter oordeelde bovendien dat het verwijt van ‘leugenachtig handelen’ weliswaar scherpe taal is, maar binnen het kader van kritiek op het gemeentelijk beleid en betrokken personen niet als onnodig diffamerend geldt.

Proceskosten voor de gemeente

De rechtbank veroordeelde de gemeente Amsterdam in de proceskosten van €1.973, inclusief griffierechten en advocaatkosten. De uitspraak benadrukt het belang van vrijheid van meningsuiting in publieke kwesties, terwijl de rechter waarschuwde dat Beelen zijn kritiek niet zonder terughoudendheid mag blijven ventileren.