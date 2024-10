Royal IHC bouwt duurzame kabelleggers voor OMS Group

Royal IHC bouwt voor de OMS Group een serie kabelleggers voor de installatie van glasvezelkabels op de zeebodem. Het eerste schip wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd.

Met een lengte van 130 meter en breedte van 22 meter zijn de kabelleggers ontworpen om grote hoeveelheden kabel op te slaan en onder zware omstandigheden te installeren. De kabeltank heeft een capaciteit van 6500 ton. Onder meer een flexibele generatoropzet en energieopslagsysteem (ESS) zorgen voor een uiterst efficiënt brandstofgebruik, wat bijdraagt aan vermindering van de ecologische impact.

Allan Cairns, general manager bij Royal IHC Offshore Energy: ‘De installatie van kabels vraagt om een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid, wat ons ontwerp weerspiegelt.’ De geavanceerde technologie van deze schepen biedt flexibiliteit in energiegebruik, essentieel bij langdurige kabelinstallaties.

De kabelleggers zijn bovendien uitgerust met geavanceerde graaf- en jetting-mogelijkheden, waarmee ze kabels tot 3,30 meter diep in de zeebodem kunnen ingraven. Ook kunnen ze verschillende bodemsoorten aan, wat essentieel is bij aanlegtrajecten met wisselende ondergronden. Het rompontwerp van IHC minimaliseert bovendien weerstand, wat eveneens bijdraagt aan een lager brandstofverbruik en lagere operationele kosten.

Connectiviteit

Met deze nieuwe serie kabelleggers verwacht IHC haar positie in de internationale markt voor maritieme technologie te versterken. De OMS Group vergroot met de nieuwbouw haar capaciteit om aan de toenemende vraag naar wereldwijde connectiviteit te voldoen.

Bert Jan ter Riet, COO van Royal IHCt: ‘De groeiende vraag naar onderzeese digitale infrastructuur biedt ons de kans om OMS Group te ondersteunen met geavanceerde kabellegschepen en uitrusting. Kabelinstallaties vormen een essentieel onderdeel van onze maritieme oplossingen. We zijn trots dat we hiermee kunnen bijdragen aan de cruciale infrastructuur voor een verbonden wereld. Dit stelt OMS in staat hun netwerken betrouwbaar en met hoge prestaties te realiseren en onderhouden.’

