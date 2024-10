Als het werkt: invallend spant

Dan werkt het zo

Schepen met een invallend spant kenmerken zich door een brede waterlijn en een smal dek. Deze bouwwijze is eeuwenlang populair en zelfs de meestgebruikte bouwvorm geweest. Tot in de 20ste eeuw werden schepen met invallend spant gebouwd, voornamelijk oorlogsschepen. Maar de nadelen overwonnen de voordelen en tegenwoordig is een schip met een peervormig spant een zeldzaamheid.