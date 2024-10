Nieuwe Koers: BBZ-voorzitter Sicko Heldoorn neemt na 13 jaar afscheid

Wie verhuizen er deze week allemaal naar een nieuwe werkgever in de maritieme sector? Zijn er CEO’s, commissarissen of andere prominenten die een nieuw visitekaartje moeten laten maken? Ofwel: wie vaart er een nieuwe koers?

De vereniging voor beroepschartervaart BBZ neemt na 13 jaar afscheid van voorzitter Sicko Heldoorn. Onder zijn voorzitterschap heeft de BBZ onder meer te maken gehad met de Deense aankondiging geen zeilschepen meer binnen te laten, de Coronacrisis en enkele ernstige ongevallen in de binnenzeilvaart. De BBZ benadrukt dat Heldoorn tijdens zijn voorzitterschap steeds met visie en standvastigheid is opgetreden. ‘Sicko heeft ons op koers gehouden in de meest onvoorspelbare tijden. Zijn vermogen om kalmte te bewaren en de sector te verbinden heeft een essenti√ęle bijdrage geleverd aan de sector’, aldus directeur Paul van Ommen. Dankzij Heldoorns inzet is, ook tijdens de soms oplopende spanningen in de achterban, de vereniging hecht gebleven, zo stelt de BBZ in een persbericht. Van Ommen: ‘Dat is absoluut de verdienste van Sicko.’ De BBZ neemt 8 november afscheid van Heldoorn, tijdens de algemene ledenvergadering. Er is nog geen opvolger gevonden.

Krista Maes is aangesteld als waarnemend waarnemend gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg NV. Ze volgt Chris Danckaerts op, die 1 november met pensioen is gegaan. Maes is sinds 1 februari 2018 operationeel directeur bij De Vlaamse Waterweg.

Na maar liefst 39 jaar bij Rijkswaterstaat te hebben gewerkt, waagt senior adviseur Scheepvaart, Handhaving en Vergunningverlening Anton van Straten zich aan een nieuwe stap. Op 1 december begint hij bij de Inspectie Leefomgeving en Transport als teamleider Ongevalsonderzoek Maritiem Internationaal. ‘Hoewel ik met veel plezier terugkijk op mijn tijd bij Rijkswaterstaat en mijn geweldige collega‚Äôs zal missen, kijk ik uit naar deze nieuwe fase in mijn loopbaan’, aldus Van Straten op LinkedIn.

