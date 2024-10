Containeroverslag North Sea Port keldert bijna 30%

kleine plus overslag binnenvaart

De goederenoverslag via de zeevaart in North Sea Port (NSP) is in de eerste drie kwartalen uitgekomen op 50,3 miljoen ton. Dat is een lichte groei van 1,4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De overslag van containers daalde echter fors met 28% naar 118.253 teu. De overslag via de binnenvaart groeide 3,2% naar 48,3 miljoen ton.