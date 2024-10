Friesenbrücke over Eems nog half jaar later klaar

200 miljoen

De nieuwe Friesenbrücke, over de Eems bij Weener wordt medio volgend jaar in gebruik genomen. Dat is een half jaar later dan gepland. Het is ook bijna 10 jaar nadat de brug in december 2015 door de coaster Emsmoon kapot werd gevaren. Voetgangers en fietsers zouden iets eerder van de brug gebruik kunnen maken. Inmiddels zijn de kosten voor de nieuwbouw gestegen van 35 naar 200 miljoen euro.