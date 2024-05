Vlissingen Maritiem eind mei vol tallships

Naast vijf grote tallships, grote zeegaande zeilschepen, is nog een aantal kleinere schepen gecontracteerd voor Vlissingen Maritiem, een evenement dat van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni in de Zeeuwse havenstad plaatsvindt. Verder omvat het programma onder meer een markt met maritieme ambachten en optredens van het Scheldeloodsenkoor en de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook is er op de zaterdag een defilé met roeibootjes, sloepjes en kleine motorbootjes.

Eerder twijfelde de organisator van het evenement, Stichting Sail de Ruyter, of Vlissingen Maritiem zou kunnen doorgaan. Het was lange tijd onzeker of de gemeente Vlissingen subsidie zou geven, waardoor de organisatoren geen werk konden maken van het contracteren van schepen voor het tallship-evenement. In een speciaal ingelaste raadsvergadering in februari besloot de Vlissingse gemeenteraad alsnog 100.000 euro subsidie vrij te maken voor het driedaagse evenement.

Dar Mlodziezy

Onder de gecontracteerde tallships voor Vlissingen Maritiem zijn ook buitenlandse schepen, zoals de Spaanse Nao Victoria. ‘ Dit is een replica van een zestiende-eeuws schip. Het oorspronkelijke schip vertrok in 1519 vanuit Sevilla en keerde na drie jaar terug na een reis om de wereld’ , laat de organisatie weten. Het huidige schip is in 1991 in Spanje gebouwd. Een ander opvallend schip dat in Vlissingen zal aanmeren is de Dar Mlodziezy. Dit schip is eigendom van de zeevaartschool van de Poolse stad Gdynia. ‘Het schip heeft een lengte van 110,6 meter en behoort tot de grootste zeilschepen van de wereld’ , meldt Stichting Sail de Ruyter.