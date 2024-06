De Erfgoedtour LVBHB mag toch de Spiegelwaal aandoen

50 jaar

Rijkswaterstaat moet de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) toestemming verlenen tijdens haar Erfgoedtour de Spiegelwaal bij Nijmegen aan te doen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht bepaald in een kort geding dat de LVBHB tegen Rijkswaterstaat Oost-Nederland had aangespannen.