Vuurwerk en wereldsterren bij doop cruiseschip Queen Anne

Duizenden nieuwsgierigen verzamelden zich gisteren aan de waterkant van Liverpool, om de doop van het cruiseschip Queen Anne bij te wonen. Het 249e schip van de Brits-Amerikaanse rederij Cunard is het op één na grootste schip in de vloot met een lengte van 332,50 meter. Onder meer een Italiaanse tenor, een ex-Spice Girl en een Olympisch atlete waren aanwezig bij de ceremonie.

Dat de doop van Queen Anne plaatshad in Liverpool is geen toeval. In deze havenstad, wereldberoemd als geboortestad van The Beatles, bevond zich van 1840 tot 1967 het voormalige hoofdkantoor van Cunard. De naam van het schip is een eerbetoon aan de Britse vorstin, die regeerde van 1702 tot 1714.

Tekst gaat verder onder de foto

Ex-Spice Girl Melanie Chisholm en Olympisch atlete Katarine Johnson-Thompson behoorden tot de vijf vrouwen die Liverpool vertegenwoordigden tijdens de ceremonie. Samen met presentator Ngunan Adamu, horeca-ondernemer Natalie Haywood en artistiek directeur Jayne Casey betraden zij het podium bij Pier Head en haalden de hendel over waarmee een fles champagne van 12 liter tegen de zijkant van Queen Anne sloeg. De Italiaanse tenor Andrea Bocelli sloot de ceremonie af met een optreden, begeleid door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Tekst gaat verder onder de foto

Het 113.000 ton metende cruiseschip biedt op 13 dekken accommodatie aan bijna 3000 gasten en ruim 1200 crewleden. Gasten hebben keuze uit 11 restaurants en twee zwembaden.

Haar eerste reis begon 3 mei in Southampton. Liverpool diende als tussenstop, waarna de Queen Anne een cruisereis maakt rond de Britse eilanden.