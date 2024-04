Cruiseschip Silver Ray verlaat Meyer Werft in Papenburg

Het jongste cruiseschip van de Meyer Werft in Papenburg, de Silver Ray, is in de nacht van zaterdag op zondag 21 april, vanaf de werf naar zee gebracht. Zondagochten rond 11:30 uur passeerde het schip het Emssperrwerk bij Gandersum op weg naar de Eemshaven.

Het Eemstraject wordt altijd over stuur uitgevoerd met behulp van sleepboten. Dit geeft meer controle over het schip in de bochtige rivier. Bij Emden wordt gezwaaid om daarna zelfstandig verder te varen. Zondagmiddag 15 uur kwam het schip bij de Eemshaven aan. Het bleef de gehele middag en avond buiten voor testen en het stellen van het kompas. In de avond is het cruiseschip de Eemshaven binnengekomen.

In de Eemshaven wordt het schip klaargemaakt voor oplevering aan rederij Silversea. De Silver Ray is een zusterschip van de eerder opgeleverde Silver Nova. Op de Silver Ray kunnen, net als bij haar zus, 728 gasten worden geaccommodeerd in 544 hutten. Aan boord van de Silver Ray wordt gestreefd naar een luxueuze cruise-ervaring met een all-inclusive-formule. Aan boord zijn acht restaurants en meerdere bars met culinaire specialiteiten. De Silver Ray is 244,20 meter lang en 29,60 meter breed en gaat varen onder de vlag van de Bahama’s.