Garnalenkotter OL-7 haalt resten gigantisch anker boven

Eenmaal aan dek lag het gigantisch in de weg op de nog geen 19 meter lange hekkotter. Sloot hoefde de visreis echter niet te onderbreken. Vorige week woensdagavond liep de kotter Lauwersoog binnen. Donderdagmorgen kwam Bos Marine Services (BMS) uit Lauwersoog in actie met een telescopische kraan om het anker van boord te halen.

Benieuwd naar wat voor anker het was deed Sloot vanaf zee navraag bij de bekende onderwaterarcheoloog Ernst Jongejan uit Breezand. Jongejan gaat ervan uit dat het om een 17e of 18e eeuws anker gaat. Het houten deel van het anker is 340 centimeter breed. De lengte van de schacht vanaf de ring tot de onderkant waar de vloeien horen, heeft een lengte van 370 centimeter. De vloeien zelf zijn waarschijnlijk in de zeebodem achtergebleven. Uitgaande van die maten, behoorde het anker bij een schip van een kleine 40 meter lengte. Het oorspronkelijke gewicht moet zo’n 2740 Amsterdamse pond zijn geweest, zo rond de 1350 kilo.

Garnalenvangst

Dat was meer dan de vangst van garnalen die week. Volgens Sloot is de garnalenvangst op het Wad nog steeds zeer zuinig. ‘Boven de eilanden is die wat beter, maar daar mogen wij als Wadgarnalenvisser niet komen. Desondanks maken we nog wel wekelijks een besomminkje met prijzen van rond de 12,80 euro per kilo gemiddeld.’ De prijzen zijn de laatste weken stabiel hoog. Sloot levert zijn garnalen aan Heiploeg in Zoutkamp.