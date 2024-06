Patrouilleboot van de WSP vaart finaal de kant op

Volgens het persbericht dat de politie in Duisburg aan het incident heeft gewijd, was een in het water drijvende boomstam de oorzaak. Daarvoor moest de patrouilleboot plotseling uitwijken en dat liep niet goed af. Het 14 meter lange schip belande finaal op het talud. Er moest een hijskraan aan te pas komen om het schip te bergen. Dat gebeurde 31 mei. Eenmaal weer in het water werd de net een halfjaar oude WSP 16 langszij genomen door een werkboot van de WSV en naar Minden gebracht.

Neutraliteit

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Uit het oogpunt van neutraliteit wordt het onderzoek gedaan door de Wasserschutzpolizei in Münster. Die zal onder meer de bemanning ondervragen, de data uit de apparatuur aan boord bestuderen en de schade onder de loep nemen.

