Voor 30.000 euro het schip in, politie zoek oplichter van bootverkopers

Een echtpaar zet in september vorig jaar een motorjacht te koop. Al snel reageert een man op de advertentie die serieuze interesse heeft. Na een aantal ontmoetingen in cafés, waarbij de sfeer gemoedelijk is, weet hij het echtpaar ervan te overtuigen om niet alleen hun boot te verkopen, maar ook goud aan hem te leveren. Dit alles gebeurt onder het mom van een lucratieve deal, waarbij de oplichter bereid is 4% extra te betalen voor het goud. Het is simpel, stelt de potentiële koper, even voor 30.000 euro goud ophalen bij een Duitse bank, dat aan hem overhandigen in Nederland en het echtpaar heeft 1200 euro verdiend. Het stel gaat, na een aanvankelijke weigering, akkoord. De verkoop van de boot gaat overigens ook door, alleen wil de oplichter die zaak op een later moment afhandelen. Ze spreken af elkaar te ontmoeten voor de gouddeal op woensdag 11 oktober in Utrecht.

Nepgeld

Het echtpaar heeft het goud opgehaald en treft de koper in restaurant The Streetfood Club op het Janskerkhof. Het goud wordt getoond en dan gaat het heel snel. De koper geeft een goed verpakt pakket met geld, waarna hij de tas met goud pakt en aangeeft het eerst te willen controleren in het toilet van het restaurant. Nog voordat een reactie kan worden gegeven, is de verkoper al weg onderweg naar het toilet.

Het echtpaar bekijkt het pakket met geld en vertrouwt het dan toch niet helemaal. De man loopt naar het toilet. Helaas blijkt dan dat de oplichter via een andere uitgang al is gevlogen. De man en het goud zijn weg. Het geld blijkt later nep.

Signalement

ongeveer 50 jaar

grijze/donkere baard

netjes/verzorgd uiterlijk

1,75 meter, slank postuur

blauwe spijkerbroek

donker vest

groen/blauwe pet

lichtgrijze schoudertas

spreekt Nederlands en Duits

De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten via 0800-6070 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of gratis via 0800-7000.