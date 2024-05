Nederland weigert voortaan ook Russische schepen met voedsel

Aanleiding voor het besluit is een uitzending van het KRO-NCRV-programma Pointer, ‘Spionage met lekkerbekjes’, waarin onthuld werd dat er sterke aanwijzingen zijn dat Russische koelschepen worden gebruikt om in Europese havens te spioneren.

Vanwege de Europese sancties tegen Rusland kregen schepen onder Russische vlag in principe al geen toegang meer tot havens en sluizen in de EU, maar er waren nog uitzonderingsgevallen, zoals het transport van voedingsmiddelen, waarin Europese lidstaten een ontheffing op dat verbod mochten verlenen.

Hoge prijs

Pointer meldde begin deze maand dat Russische koelschepen nog steeds ongemoeid tonnen bevroren kibbeling en lekkerbekjes kwamen brengen in de Eemshaven, waar ze vlakbij een militair terrein aanlegden. Pointer onderzocht betrokken bedrijven en sprak met inlichtingendiensten, en trok de conclusie dat ‘we wellicht een hoge prijs betalen voor de bevroren vis’. Russen zouden via de koelschepen sabotage en spionage kunnen plegen. Volgens het onderzoeksprogramma ‘sponsorde’ Nederland feitelijk de oorlog in Oekraïne door de koeltransporten door te laten gaan.

Tweede Kamerlid Isa Kahraman (NSC) stelde naar aanleiding van de uitzending Kamervragen. Harbers heeft daarop nu laten weten dat een Russisch schip dat deze maand nieuwe ontheffingen aanvroeg voor het lossen van witvis in de Eemshaven en de haven van Velsen nul op het rekest heeft gekregen. En ook ‘toekomstige verzoeken voor een ontheffing voor Russische gevlagde schepen om toelating tot een Nederlandse haven zullen niet meer worden ingewilligd’, aldus de minister.

Dit verhaal verscheen eerder in Nieuwsblad Transport.