Halve eeuw Behoud Historisch Bedrijfsvaartuig wordt hele zomer gevierd

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), de grootste behoudsorganisatie voor varend erfgoed in Nederland, bestaat een halve eeuw en viert dat met drie evenementen. Het eerste, de officiële opening van het jubileumjaar, heeft plaats op donderdag 23 mei 2024 in Den Haag. Er worden 65 historische schepen verwacht.

Voorzitter van de LVBHB Rolf van der Mark: ‘De LVBHB behartigt de belangen van 2000 leden en 1600 erfgoedschepen in Nederland. De slogan van de LVBHB: “Nederlands varend erfgoedvloot: uniek in de wereld” komt niet uit de lucht vallen. We streven ernaar om in binnen- en buitenland net zo bekend te worden als de Hollandse molens.’

Vanaf 11:30 uur varen de 65 schepen Den Haag binnen naar de Dunne Bierkade, Bierkade en Laakhaven. De openingshandeling is om 16:30 uur aan de Dunne Bierkade 17. Van der Mark geeft het startsein voor een mastenpolka, uitgevoerd door vijf antieke vrachtscheepjes. Er wordt aandacht gegeven aan het jubileum, maar ook aan de heropleving van de Haagse grachten. En aantal schepen wordt met HVO100 gebunkerd door de historische bunkerboot Amy van Oliehandel Anton van Megen.

Rond 17:00 uur volgt een toespraak door Rolf van der Mark en een ongeveer een halfuur later wordt het jubileumboek overhandigt aan eregast burgemeester Van Zanen van Den Haag.

Drie evenementen

De opening in Den Haag is een van de drie evenementen die in het kader van het jubileumjaar plaatsvinden. Van 6 juli tot en met 18 augustus is er een grote varend erfgoed-tour, die 15 steden en alle provincies aandoet. Op 14 november is de afsluiting met een symposium bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.