Gezocht… Matrozen, machinisten, kapiteins 

Titel: Matrozen, machinisten, kapiteins

Bedrijf: Boluda Towage

Standplaats: Rotterdam

Sector: Sleepvaart

Werver: Arjen de Vries

Matrozen, machinisten en kapiteins, dat klinkt als een flink vacatureaanbod.

Dat is het ook, we zetten de deuren wijd open voor deze beroepsgroepen. Bij Boluda Towage gaat een flink aantal medewerkers, na jarenlange dienstverbanden, met pensioen. Bovendien worden schepen die de Rotterdamse haven aandoen alsmaar groter. Je ziet dat elk te benutten stukje Rotterdamse haven wordt geüpgraded om grotere schepen te behandelen. Dat betekent dat we behalve sterkere sleepboten ook méér sleepboten in moeten zetten, waarvoor we ook bemanningen nodig hebben.

Wie wil er nog matroos worden?

Wij mikken bijvoorbeeld op mannen en vrouwen die op de grote vaart hebben gevaren en nu een job dichter bij huis zoeken. Ook zien we machinisten uit de baggerindustrie en offshore die in de havensleepdienst willen werken. We zijn op zoek naar Nederlandssprekende bemanning. Je bevindt je voortdurend in situaties die aandacht en scherpte vereisen, waardoor je duidelijk moet kunnen communiceren en slagvaardig ingrijpen. Dat doe je het best in je moedertaal.

Valt het vak ook te leren als je er geen papieren voor hebt?

Bij Boluda Towage heb je zeevaartpapieren nodig, maar zeevarenden met bijvoorbeeld zeevisserijpapieren kunnen deze laten omzetten naar zeevaartpapieren. Voor kapiteins die geen havensleepervaring hebben maar wel bijvoorbeeld op zee hebben gevaren met een sleepboot, hebben we een zij-instroomtraject. Ook voor matroos-stuurmannen hebben we een interne opleiding, want werken op een sleepboot is zeer specifiek werk. Hoe je een sleepverbinding maakt leer je alleen door de kapitein te assisteren en mee te kijken hoe hij de winch bedient en on the job verbinding maakt.

Het lijkt me ook niet makkelijk om kapiteins binnenboord te krijgen.

Op dit moment zien we dat kapiteins uit de visserij bij ons solliciteren; je kunt je vaarbevoegdheid in de visserij omzetten naar zeepapieren. Over het algemeen is het besturen met een Azimuth Stern Drive-sleepboot een specifieke vaarmethode die door veel kapiteins als iets onnatuurlijks wordt ervaren: het is niet natuurlijk om met je sleepboot in de koers van het schip te varen en – achteruit meevarend – onder de kop van het 400 meter lange containerschip de sleepverbinding te maken.

Zijn het negen-tot-vijf banen?

Zeker niet. De haven gaat 24/7 door, dus wij ook. Op jaarbasis hebben we 34.000 sleepbootassistenties en het werk komt zodra de klant onze diensten nodig heeft. Ook spelen weersomstandigheden een rol in piekmomenten in de haven. Voor onze bemanningen hanteren we werkroosters. Werknemers gaan één week of twee weken aan boord, waarna ze een week of twee weken vrij zijn. Het aantrekkelijke is dat je in totaal 23 weken per jaar werkt, gegarandeerd drie aaneengesloten weken vakantie hebt, plus een vast rooster voor het aankomende jaar. Je weet waar je aan toe bent, en dat is ook zo fijn voor het thuisfront.

Nog één argument om kandidaten over de streep te trekken…

Boluda Towage is de grootste sleepdienst van Rotterdam en is tevens een wereldleider in de maritieme dienstverlening. Onze sleepboten zijn de krachtpatsers van Rotterdam. Wij assisteren de grootste containerschepen van 400 meter en diepste geulers met 21 meter diepgang. Daarnaast worden we betrokken bij speciale projecten zoals het indokken van de grootste werkeilanden en het slepen van het tunnelelement in de Blankenburgverbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen. We hebben alle specialismen in huis. Al met al werk om trots op te zijn.

