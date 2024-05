Superjacht Cinderella Noel IV van Heesen opgeleverd na succesvolle proefvaarten in slecht weer

Superjacht Cinderella Noel IV van Heesen Yachts uit Oss is afgelopen maand feestelijk opgeleverd aan haar eigenaar. Het 50 meter lange motorjacht maakte begin april succesvolle proefvaarten op de Noordzee.

Kapitein Bob van Zundert voert de proefvaarten voor de scheepswerf uit en vertelt: ‘Het weer verslechterde tijdens de vaart en we eindigden met golfhoogtes die opliepen tot 2,60 meter en windsnelheden tot 30 knopen. De omstandigheden waren perfect om de bediening van Cinderella Noel IV te testen. Haar snelle reacties op stuur- en gascommando’s onder ruwe zeeomstandigheden wekten veel vertrouwen.’

Tijdens de proefvaart was de eigenaar van het superjacht aan boord. Van Zundert: ‘Het was leuk om te laten zien waartoe zijn nieuwe jacht in staat is.’

Om de impact op het milieu te minimaliseren, heeft de eigenaar gekozen voor een hybride voortstuwingssysteem. Bijkomende voordeel is dat het schip fluisterstil kan varen, waardoor slapen aan boord een stuk aangenamer is, dan wanneer er conventionele motoren staan te draaien.

Het hart van de hybride aandrijving bestaat uit twee MTU 8V4000 M63 (IMO Tier III) motoren, die op de schroefas elk zijn gekoppeld aan een watergekoelde 135 kW Danfoss elektromotor.

Tijdens de oplevering werd het superjacht met bluswater onthaald. Heesen Yachts wenst de eigenaar een behouden vaart.