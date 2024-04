Superjacht Cinderella Noel IV maakt proefvaarten op Noordzee

Superjacht Cinderella Noel IV van Heesen Yachts in Oss heeft deze week drie proefvaarten gemaakt op de Noordzee, vandaag is de laatste vaart. Het superjacht heeft twee MTU 8V 4000 M63 IMO III dieselmotoren en kan een snelheid van 15 knopen halen. Bijzonder is dat het schip hybride is.

De bouw van het jacht met aluminium opbouw begon in oktober 2021 onder de naam YN 20150 Project Oslo24. Het is een zogeheten ‘smart custom’ yacht, wat inhoudt dat het schip valt onder de 50-meterserie met stalen casco’s, die naar wens van de eigenaar worden aangepast. Zo is dit schip hybride en kan het ook enige tijd elektrisch varen. Op batterijen varend wordt een snelheid gehaald van 8,5 knoop. Het is voor het eerst dat een stalen superjacht van Heesen hybride wordt uitgevoerd.

Het hart van de hybride aandrijving bestaat uit twee MTU 8V4000 M63 (IMO Tier III) motoren, die op de schroefas elk zijn gekoppeld aan een watergekoelde 135 kW Danfoss elektromotor. Doel is vooral zo stil mogelijk te varen, niet zozeer om de natuur niet te vestoren, maar vooral om de eigenaar een goede nachtrust te geven.

Zwembad met glazen bodem

Het exterieurontwerp komt van Clifford Denn Design. Het interieur is ontworpen door Luca Dini Design & Architecture. Uiteraard in samenspraak met de eigenaar. Zo is besloten een zwembad met een glazen bodem te installeren. De onderkant is het plafond van de beachclub, van daaruit kun je dus mensen zien zwemmen. Dat is echter niet het hoofddoel, het zwembad vormt ook een lichtbron in de ruimte.

De eigenaar is zelf schipper en wilde een tweede stuurpositie op de flybridge, inclusief trap om gemakkelijk tussen flybridge en stuurhuis te wisselen. Specifiek voor tochten op fjorden, rivieren en kanalen beschikt de Cinderella Noel IV over een neerklapbare mast die haar een kruiphoogte geven van 13,40 meter.

Het superjacht is 49,90 meter lang, 9 meter breed, heeft een diepgang van 2,75 meter en een volume van 499 gt. Aan boord kunnen 10 gasten overnachten en negen bemanningsleden, inclusief de kapitein.

Het schip is in december gedoopt. De proefvaarten zijn volgens Heesen geslaagd en naar wens. De oplevering staat eind deze maand gepland.