Heesen begint aan bouw van hybride jacht Project Oslo24 Facebook

Twitter

Email OSS 23 oktober 2021, 15:00

Heesen Shipyards in Oss is onlangs begonnen met de bouw van het 50 meter lange hybride jacht Project Oslo24. De eigenaar, een ervaren zeiler, koos voor een jacht met een hybride aandrijfsysteem dat schoner, stiller en efficiƫnter is dan vergelijkbare conventionele jachten.

1 / 1 Het hart van het hybride jacht Project Oslo24 bestaat uit twee MTU 8V4000 M63 (IMO Tier III) motoren, die op schroefas zijn gekoppeld aan een watergekoelde 135 kW Danfoss elektromotor. Het hart van het hybride jacht Project Oslo24 bestaat uit twee MTU 8V4000 M63 (IMO Tier III) motoren, die op schroefas zijn gekoppeld aan een watergekoelde 135 kW Danfoss elektromotor.

(Erik van Huizen)