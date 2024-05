Naast RHIB-vaarder ook jachtschipper vermist in Duitse Bocht

Grote zoekactie

Naast de vermist RHIB-vaarder, waarover we gisteren berichtten, is er ook een jachtschipper vermist in de Duitse Bocht. De Duitse reddingsdienst DGzRS meldt dat de zeilboot waarop hij voer gevonden is ten noorden van Amrum. De twee vermissingen hebben waarschijnlijk geen verband met elkaar.