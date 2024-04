Commercieel manager Mammoet veroordeeld voor omkoping

De rechter in Rotterdam heeft een voormalig medewerker van Mammoet Salvage schuldig bevonden aan omkoping. De rechtbank acht bewezen dat de man bij een project in Mauritanië 441.070,22 euro aan steekpenningen incasseerde.

Eind 2010 kreeg bergingsbedrijf Mammoet opdracht om 74 scheepswrakken voor de kust van Mauritanië te verwijderen. De Europese Unie betaalde de kosten voor dit project, ongeveer 25 miljoen euro. Daarnaast kreeg Mammoet recht op de opbrengst van de restwaarde van de wrakken, ongeveer vijf miljoen euro. Onderzoek van KPMG wees uit, dat er voor dit project wel erg veel commissie was betaald: drie miljoen euro. De verdachte zou zich in zijn functie van commercieel manager hebben laten betalen en dit tegenover zijn werkgever hebben verzwegen. Hij gebruikte een privé-mailadres om over de betalingen te communiceren met de klant. Het geld investeerde hij in een schapenfokkerij in Argentinië.

De feiten hadden plaats tussen 23 januari 2011 en 28 februari 2014. De rechter legde de man een geheel voorwaardelijke celstraf van een jaar op met een proeftijd van twee jaar.