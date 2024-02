‘Tallships- festijn’ Maritiem Vlissingen krijgt subsidie en gaat toch door

Ruim twee weken geleden had organisator Stichting Sail de Ruyter Zeeland nog besloten Maritiem Vlissingen, dat voor 31 mei en 1 en 2 juni op de agenda staat, te schrappen omdat nog onduidelijk was of Vlissingen subsidie zou geven. De gemeenteraad zou daarover aanvankelijk pas op 18 april een besluit nemen. Nadat de stichting had aangegeven dat dit te laat was om verder te kunnen gaan met de voorbereiding, was maandag een extra vergadering ingelast.

Voorzitter Dick Schipper van Stichting Sail de Ruyter zei nadat de raad had ingestemd met het verstrekken van een subsidie van een ton, dat de organisatie nu hard aan de slag gaat om schepen te contracteren. ‘Op 1 maart hopen we te kunnen zeggen dat er voldoende schepen zijn gecontracteerd voor een volwaardig Maritiem Vlissingen.’

Het college van b en w had voorgesteld een subsidie te verstrekken van 75.000 euro. Wethouder Sal Cracau (VVD) had de raad afgeraden in te stemmen met het wijzigingsvoorstel. Hij zei dat het goed is als een organisatie niet volledig afhankelijk is van subsidies, maar zelf ook naar middelen zoekt. D66-raadslid Ocker Ghering zei daarop dat er mogelijke sponsors zijn die wachten op wat de gemeente doet.