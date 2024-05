‘Dankzij de binnenvaart zijn de transportkosten met 90% gedaald’

Geschiedenis van de binnenvaart

‘De schaalvergroting in de binnenvaart is enorm geweest in de 20ste eeuw. Dat heeft voor een daling van de transportkosten van ongeveer 90% gezorgd. Alles wat wij nu kopen aan voedsel of consumentenproducten, zou veel duurder zijn als de binnenvaart niet zo zou zijn gemoderniseerd.’ Aan het woord is historicus Henk Dessens, redactielid voor het thema ‘binnenvaart’ van het project ‘Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland’ (NMGN). De NMGN is gebaseerd wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis.