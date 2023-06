Damen Yachting bouwt grootste superjacht ooit af in Vlissingen

Damen Yachting in Vlissingen bouwt voor het eerst een superjacht met een lengte van 120 meter. Het casco van deze Amels 120 Full Custom is maandag 19 juni vanuit Roemenië aangekomen in Vlissingen.

Met een geplande oplevering in 2025 is de Amels 120 Full Custom momenteel het grootste in aanbouw zijnde superjacht in Nederland en de grootste Amels die tot nu toe heeft gebouwd. Voor het design van het vijf dekken tellende schip tekende de Finse scheepsarchitect Espen Øino, terwijl Damen Yachting garant staat voor de zeewaardigheid. Details over het interieur blijven privé. De klant zal gedurende de bouw- en afbouwfase vertegenwoordigd worden door Deeside Maritime.

Het casco werd gebouwd op de Damen-werf in het Roemeense Galati en ging een maand geleden op transport. Projectmanager Jeroen Waalewijn van Amels is bij aankomst in Vlissingen onder de indruk van het schip. Hij ziet het als een mijlpaal voor het hele projectteam. ‘We kijken uit naar de volgende fase in het bouwproces van ons toekomstige vlaggenschip.’

Stilste superjacht

Het jacht krijgt een dieselelektrische voortstuwing met roerpropellers. Volgens Damen levert dit de laagste niveaus van geluid en trillingen op ooit gemeten op een jacht van deze omvang.

Lees ook: