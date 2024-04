Zeiljacht Jacques Brel weer in de vaart

Askoy II

Het zeiljacht van de Belgische chansonnier Jacques Brel is na een uitgebreide restauratie dinsdag 9 april te water gelaten in het Prins Filipsdok in Zeebrugge. De Askoy II lag jarenlang gestrand voor de kust van Nieuw-Zeeland. Twee broers uit België haalden een miljoen euro op om haar te bergen, terug te halen en te restaureren.