Gezocht… Ervaren allround servicetechnicus

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En bij wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Ervaren allround servicetechnicus

Bedrijf: Berg Maritieme Systemen

Standplaats: Zwijndrecht

Sector: Serviceonderhoud binnenvaarttankers

Werver: Jochem Ham, bedrijfsleider

Wat doe je als servicetechnicus bij Berg Maritieme Meetsystemen?



Als servicetechnicus houd je je bezig met gevarieerde en specialistische taken. Je werkt voornamelijk aan temperatuur-, niveau- en drukmetingen en verschillende beveiligingssystemen van binnenvaarttankers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het instellen en inspecteren van de sensoren, en het mechanisch werk zoals het plaatsen van deze sensoren. We leveren meetsystemen en geen systeem is hetzelfde, wat maakt dat we vaak maatwerk leveren gebaseerd op specifieke klantwensen. Overigens werkt de servicetechnicus zowel in de service en onderhoud als op de nieuwbouwprojecten – wij hebben hier geen vaste afdelingen voor.

Wat is het werkgebied en hoeveel schepen ontzorgen jullie per jaar?



We werken in het ARA-gebied. Qua servicebezoeken moet je denken aan gauw duizend binnenvaarttankers per jaar. Wat nieuwbouwinstallaties betreft plaatsen en installeren we apparatuur op jaarlijks zo’n 25 schepen.

Hoe ziet een typische werkdag eruit?



De dag begint om half 8 op de zaak waar we de planning en actuele storingen doornemen. Vervolgens ga je op basis van een werkplanning op pad naar klussen die variëren van een half uur tot een paar uur. We werken vijf dagen per week. Meestal stoppen we iets eerder op vrijdag, na een 38-urige werkweek. We proberen dagelijks de werkzaamheden af te ronden rond half 5, maar het liefst uiteraard niet eerder voordat een storing is verholpen. Dat dit werk ook wel eens buiten de reguliere werktijd kan en moet gebeuren, is vanzelfsprekend.

Welk type persoon past goed binnen deze rol?



Iemand met een hands-on mentaliteit. We hebben een vrij jong team, en we zoeken iemand die het leuk vindt om aan boord van schepen te werken, flexibel is, zelf initiatief neemt en niet wacht op instructies. Je krijgt veel vrijheid in hoe je je werk uitvoert, maar op voorwaarde natuurlijk dat je resultaatgericht bezig bent en goed werk aflevert. Uiteindelijk is klanttevredenheid het allerbelangrijkste.

Wat kan een flinke uitdaging zijn in deze functie?



In het begin kan het uitdagend zijn om alle verschillende facetten en meetinstrumenten onder de knie te krijgen. Elke klus is anders en de systemen verschillen per tanker. Het duurt echt wel een paar jaar voordat je de exacte ins en outs kent. Niet erg trouwens: er zijn altijd ervaren collega’s beschikbaar om te helpen.

Technisch en specialistisch personeel is lastig te vinden. Hoe maken jullie de functie zó aantrekkelijk dat meer kandidaten zich melden? Thuiswerken bijvoorbeeld?

Je zult begrijpen dat thuiswerken onmogelijk is omdat je als servicetechnicus echt aan boord van een schip moet zijn. Daar tegenover staat dat dit ontzettend gevarieerd werk is. Je komt dagelijks op meerdere schepen waar een veelheid aan elektrotechnische en mechanische werkzaamheden op je wacht. Het geeft altijd voldoening om het schip weer te verlaten met een tevreden klant. Het is daarnaast ook leuk werken bij ons. We zijn een bedrijf waar het er ontspannen aan toe gaat, met korte lijnen en een platte organisatiestructuur. Wensen zijn ook altijd bespreekbaar. We verlangen flexibiliteit van de juiste kandidaat, maar zijn zelf ook flexibel.

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?



Zolang het relevant is voor je werk, zoals PLC-programmering of een verdiepingsslag in de elektrotechniek, is er veel mogelijk. We staan ook open voor cursussen bij fabrikanten over bijvoorbeeld onze niveaumeters.

deze website. Meer weten over deze vacature? Kijk op