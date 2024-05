Nederlandse superjachten op de eerste rij voor Formule 1 Grand Prix Monaco en Max Verstappen

Na tientallen rondjes over het stratencircuit van Monaco rijdt Max Verstappen zijn auto dit weekend vast als eerste over de finish, of niet. Wie maakt het wat uit? Echt spannend is het dit weekend in de jachthaven van de stadstaat, want welke Nederlandse en bijzondere superjachten hebben zich dit jaar verzameld voor een weekendje zien en gezien worden?

Eerst even de tarieven. De haven van Monaco, Port Hercule, biedt dit raceweekend verschillende ligplekken aan. De beste plekken – ook de duurste – zijn die aan het iconische zwembad van Monaco. Om deze week daar te liggen moet de eigenaar van een superjacht van een 80 meter lang superjacht een slordige 145.000 euro neerleggen. De huur voor een kleiner superjacht van 50 meter kost zo’n 105.000 euro. En voor de kleinste bootjes, onder de 20 meter, bedraagt het havengeld 15.000 euro.

Eerste rij

Het Nederlandse Feadship is goed vertegenwoordigd op de eerste rij. De 66 meter lange Hampshire werd in 2016 afgebouwd op de werf van Feadship in Kaag. Het schip kwam onder de naam Vanish in de vaart, maar heet inmiddels Hampshire. Het schip is bijna 12 meter breed en heeft ruimte voor 12 gasten en 17 bemanningsleden. Het schip heeft een stalen casco en aluminium bovenbouw. Het Engelse ontwerpbureau Harrison Eidsgaard was nauw betrokken bij de bouw van dit schip. Als eigenaar van het schip wordt Andrew Currie genoemd, directeur van chemiebedrijf Ineos. Ineos is heeft een derde van de aandelen van het Britse Formule 1-team Mercedes.

Ook de 45 meter lange Gladiator uit 2010 van Feadship ligt op de eerste rij. Net als de in 2009 opgeleverde, 53,5 meter lange en met jacuzzi uitgeruste Hurricane Run.

Amels en Icon Yachts

Damen Amels uit Vlissingen ligt met twee superjachten op een van de beste plekken. De Neninka werd in 2019 opgeleverd. Het 67 meter lange superjacht kwam als Aurora Borealis in de vaart, maar wisselde sinds de oplevering van eigenaar. Het superjacht is nu eigendom van de Mexicaanse miljardair Carlos Hank Rhon. Het schip is een Amels 220 ‘limited edition’.

Damen Amels bouwt haar jachten op speculatie. Dat betekent dat de bouw van een superjacht al begint, voordat er een koper gevonden is. Het grote voordeel daarvan is dat iemand niet jaren hoeft te wachten op zijn of haar schip. En hoe eerder in het proces de eigenaar het schip koopt, hoe meer er nog veranderd kan worden. Op deze manier bouwt de Vlissingse superjachtwerf momenteel aan een serie van 60 meter en 80 meter lange superjachten.

Net iets kleiner, maar ook van Damen Amels en in Monaco, is het superjacht Were Dreams. Het 52,3 meter lange superjacht uit 2008 staat te koop. De bekende jachtmakelaars hebben de vraagprijs op 24 miljoen euro gezet. Het schip is een van de 12 superjachten uit de Damen Amels 171 serie. Aan boord is er ruimte voor 11 gasten. In 2018 heeft het chip een flinke verfbeurt gehad, meldt jachtmakelaar Camper & Nicholsons.

Het laatste superjacht van Nederlandse makelij dat het hele weekend kan kijken naar het Monegaskische zwembad is Loon. Het 67,5 meter lange superjacht is gebouwd door Icon Yachts uit Harlingen. Ook dit schip heeft mogelijk geen eigenaar, maar is beschikbaar om te huren. Het superjacht uit 2009 meet 1295 gt. Het schip voer tot 2023 onder de naam Icon, maar staat nu als Loon te leen voor dit weekend. Dat kost je wel 550.000 euro voor een week, daar komt de 120.000 euro voor de ligplek in Monaco dan nog bij.

Nog meer Nederlanders

Voor de grootste superjachten is er geen plek op de eerste rij. Deze kunnen daar simpelweg niet komen, vanwege hun formaat. De grotere superjachten liggen verderop in de haven of zelfs in het ankergebied buiten de haven.

Daar ligt onder andere Energy. Een 78 meter lang superjacht van Vlissingse makelij. Het schip werd in juli 2022 opgeleverd door Damen Amels. Aan bord is plek voor 14 gasten en bijna twee keer zoveel bemanningsleden. Het schip meet 2886 gt. In hetzelfde ankergebied ligt de bijna 88 meter lange Fountainhead. Dit superjacht werd in 2011 opgeleverd door Feadship. Aan boord van Fountainhead staan twee MTU-motoren. Er is plek voor 14 gasten. Op een video op YouTube is te zien hoe het schip eerder deze week wel nog echt in de haven van Monaco lag. Daar blijkt ook dat er op het achterdek van het schip een basketbalveldje staat.

Andere jachten

Niet alleen superjachten van Nederlandse makelij zijn aanwezig in Monaco. De Duitse jachtbouwer Lürssen is goed vertegenwoordigd, net als het Italiaanse San Lorenzo. Opvallende jachten zijn de 90 meter lange Lionheart van Italiaanse makelij en de 115 meter lange Ahpo van Duitse jachtbouwer Lürssen. En ook Force Blue en Skat springen in het oog. Force Blue is een 70 meter lang expeditiejacht dat in 2002 gebouwd alsof het een trawler is. Terwijl de eveneens in 2002 gebouwde Skat lijkt op een marineschip.

Wie dit weekend in Monaco is, doet er dus goed aan soms even de rug naar het circuit te keren. De auto’s doen immers 78 rondjes, dan kan je er ook wel eentje missen.