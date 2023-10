Op de Monaco Yacht Show leg je de juiste contacten voor die ene opdracht

De Monaco Yacht Show is het jaarlijkse treffen van mondiale superjachtspelers. In Nederland is de superjachtbouw goed voor 2 miljard euro omzet. Daarom zijn de jachtbouwers en de toeleveranciers bijzonder goed vertegenwoordigd in Port Hercule van het mini-staatje. Wat zoeken deze partijen in Monaco en hoe kijken zij aan tegen deze zeer specifieke tak van scheepsbouw. Schuttevaer maakte een uitgebreide rondgang over vloeren van de beurs en enorme lange kades.

‘Vloeren maken een superjacht nog persoonlijker’

Julie Stuit en Victoria Mol, Bolidt, Hendrik-Ido-Ambacht Wat leveren jullie aan superjachten? Wij leveren vloeren voor alles wat drijft. Wij hebben alles onder een dak. We hebben een eigen R&D-afdeling. Daarnaast hebben we de productie in eigen huis. We hebben ook onze eigen techneuten die het installeren en neerleggen. We hebben alles in eigen hand. Hoe groot is het aandeel superjacht binnen Bolidt? Maritiem is de grootste sector voor Bolidt. Cruisevaart is de grootste. We doen sinds 10 jaar superjachten en daar groeien we in. Waarom staan jullie in Monaco? We zijn echt met de volgende stap bezig. We hebben nu projecten waar we alle buitendekken gaan doen. De toekomst van de superjachten ligt niet meer bij de traditionele teakhouten vloer. Het hele concept van een superjacht verandert. Vloeren maken steeds meer onderdeel uit van het hele design. Je kunt als eigenaar nog meer je eigen identiteit aan het jacht geven.

‘Onze marktaandeel in de superjachten is heel klein’

Stefan Hoogendoorn, Hoogendoorn MBI, Werkendam Waarom bezoeken jullie Monaco? We zijn uitgenodigd door meubelspuiterij IMS en door jachtbouwer Mulder. Het is de eerste keer. Wat een heerlijk stadje! Het is echt genieten. Hoeveel omzet halen jullie uit de jachtbouw? We zijn bezig met voor Mulder Shipyard om het complete interieur voor een 17-meter jacht te doen. Ons aandeel omzet in de jachtbouw is heel klein. Dat hoeft ook niet veel groter. Bij bedrijven als Mulder Shipyards en Elling Yachts doen we het handwerk dat bij jachtbouw hoort. Damen Shipyards is wel een grote klant voor ons, maar niet de jachtbouw. Wat zijn jullie voor bedrijf? Hoogendoorn is een van de grootse timmerbedrijven in de maritieme sector. Een groot deel van de Nederlandse binnenvaartvloot heeft een betimmering van Hoogendoorn uit Werkendam. Ook is ons bedrijf actief in de riviercruisevaart. Er werken zo’n 130 mensen bij Hoogendoorn MBI.

‘Veel afspraken, op zoek naar een refit’

Fonger Talsma, Talsma Shipyards, Franeker Wat is jullie profiel? We zijn een scheepswerf in Franeker. We bouwen onder meer casco’s van superjachten voor grote bedrijven in Nederland, onder meer Heesen. Ook bouwen we sloepen onder de naam Proton. Waarom zijn jullie in Monaco? Om te netwerken. We hebben een aantal afspraken met andere werven. We hopen dat er een contract uit voortvloeit voor een refit of een verlenging. We zijn een super subcontractor. Is het de investering waard? Dat is altijd maar de vraag. Zo’n 60 procent van onze omzet is superjacht gerelateerd. De rest van de omzet zit in werkschepen, woonarken, binnenvaartschepen en reparaties.

‘Onze Europese klanten ontmoeten we in Monaco’

Albert Hakvoort, Royal Hakvoort Shipyard, Monnikendam Wat voor superjachtbouwer is Hakvoort? We zijn een custombuild jachtbouwer uit Monnikendam. We zijn een familiebedrijf, de vijfde generatie zit ook in het bedrijf. We bouwen echt naar wens van de klant. We leveren meestal een schip per jaar op. Onze omzet is 30 miljoen euro en dat is vrijwel helemaal superjacht gerelateerd. We zitten als werf net onder de grote jongens. We bouwen niet op speculatie. Dat is voor ons als bedrijf te kostbaar. Waarom hebben jullie een stand in Monaco? Onze Europese klanten zitten hier. Monaco Yacht Show is voor ons vooral bedoeld om de contacten aan te halen en te leggen. Echt verkopen doen we hier niet. Wat valt je dit jaar op in Monaco? Het komt steeds vaker voor dat klanten groener willen. Zo willen eigenaren soms geen teakhouten dekken meer, de uitlaatgassen moeten schoner.

‘Veel regels rondom elektrische tenders’

Joost van Susante, Tenderworks, Warmond Hoe lang zijn jullie actief als tenderbouwers? We zijn sinds 2015 actief, toen begonnen met de bouw van twee tenders. We hebben een liefde voor techniek en boten. Wat komt er kijken bij een elektrische tender? Het moeilijkste is om het schip aan boord te krijgen van het jacht. Er is veel scepsis en angst voor brand door die accu’s. We hebben daarom een speciaal ACMS systeem dat waarschuwt bij problemen in de accu. De brug kan ook precies in de gaten houden wat er met de accu’s gebeurt. Daarnaast is er veel meer regelgeving waar je bij stil moet staan, zoals de redundancy. Loont het om in Monaco te staan? Wij leveren reguliere tenders voor jachtbouwers zoals Feadship. Onze grote opdrachtgevers staan ook hier. Het is moeilijk meetbaar, maar we zijn hier graag. Al onze omzet is superjacht gerelateerd.

‘Soms heel duidelijk een opdracht te danken aan Monaco’

Bas Mulder, Mulder Design, Amstelveen Wat doet jullie bedrijf? We zijn een jachtontwerpbedrijf en doen naval architecture. In de helft van de gevallen werken we voor de eigenaar en in de andere helft worden we ingehuurd door de werf. We doen ook productieboten. Wat kenmerkt een Mulder-ontwerp? Het is een goed product. Wel doordacht. Goed in balans. De performance is goed en proberen ook de looks goed te hebben. Schepen die wij ontworpen hebben zijn The World Is Not Enough, Octopussy en Spectre. Loont de investering? Het is een hele forse investering om hier in Monaco te staan. Het ene jaar pak je hier duidelijk een lead die je een opdracht oplevert. Andere jaren is het vooral mensen spreken die je al kent. We gaan ook veel de werven langs hier. Zo’n 80 procent van onze omzet is gerelateerd aan superjachten.

‘We willen via Monaco het buitenland veroveren’

Huib Slings en Dirk Poot, Bayards, Nieuw-Lekkerland Hoe zou je Bayards omschrijven aan een leek? Uniek bedrijf met vijf divisies, waarbij aluminium de verbindende factor is. Voor de superjachten maken we aluminum-opbouwen. De totale groep heeft een omzet van 50 miljoen euro. We halen 30 tot 40 procent uit de superjachtbouw. Bayards maakt ook de casco’s van superjachten voor grote Nederlandse jachtbouwers. Waarom zijn jullie in Monaco? We willen exposure naar een bredere klantenkring. Voor alle constructies met aluminium zouden bedrijven ons moeten bellen. De investering om hier te staan betaalt zich uit daarvan ben ik overtuigd. We zijn hier voor het eerste jaar, maar we komen zeker terug. We waren redelijk gefocust op de Nederlandse markt, nu willen we het buitenland veroveren.

‘Kapiteins bereiken om betrokken te worden bij refit’

Deborah Touwslager, Wortelboer Ankers en kettingen, Rotterdam Hoe groot is jullie omzet in de superjachtsector? We dachten altijd dat het 40 procent was, maar het is eerder 20 procent. We zijn goed vertegenwoordigd bij nieuwbouw, maar op het gebied van refits moeten we ons nog echt ontwikkelen. Waarom staan jullie in Monaco? Bij nieuwbouw wordt er door Nederlandse werven wel vaak aan ons gedacht. Bij een refit moet de kapitein of de chief technical officer je weten te vinden. Daarom moet je naamsbekendheid groot zijn. Als de kapitein zegt: ‘Ik wil de kettingen van Wortelboer aan boord’, dan gebeurt het. Waar het schip op dat moment dan ook ligt. We zijn op zoek naar de manier om in contact te komen met deze gesloten wereld. Wat is jullie bekendste product? Het pool-anker is een lichtgewicht anker (25% lichter ten opzichte van een conventioneel anker) en wordt met name gebruikt in de jachtbouw.

‘Superjachtbouw is extreem belangrijk voor Nederland’