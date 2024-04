Documentairemaker zoekt vissersfamilies

Het liefst komen families in beeld die al generaties lang op zee varen. ‘Het is een ijzersterk beroep wat door weer en wind wordt uitgeoefend en onmisbaar is in ons land. Ik wil Nederland een kijkje geven in het echte, authentieke bestaan van een visser en de familie. Ik wil de passie voor de visvangst in beeld brengen.’

Ander perspectief

Het idee voor een documentaire over families in de visserij kwam nadat er veel nieuws was dat het eigenlijk niet zo goed gaat met de sector. ‘Wij weten dat het een moeilijke periode is voor deze mensen. Daarom vinden we het mooi om te laten zien aan Nederland welk beroep dit is, maar ook om het in een ander perspectief te plaatsen. We willen laten zien welke families afhankelijk zijn van de visserij en het persoonlijke verhaal brengen. Op die manier krijgen mensen hopelijk wat meer respect voor deze branche en zien ze ook welke effecten politieke maatregelen hebben op de visserij.’

De families die in beeld worden gebracht, moeten echt afhankelijk zijn van de visvangst. ‘De samenstelling van de familie, maakt verder niet zo heel veel uit. Het belangrijkste is dat ze hun verhaal willen doen en willen vertellen wat de visvangst betekent voor hun familie.’

Overal in Nederland

Twee families doen al mee. Een familie uit Den Helder die in de pulsvisserij zitten en een familie in de paling- en krabvisserij uit Volendam. ‘We zijn zelf gevestigd in Amsterdam, maar staan open voor alle locaties uit Nederland, zelfs Terschelling. Zolang het maar binnen Nederland is.’

De documentaire wordt gemaakt door televisieproducent Twentytwo Producties in Amsterdam. Het is nog niet bekend wanneer de opnames zijn of wanneer de documentaire op televisie wordt uitgezonden. ‘We zijn nog in onderhandelingen met verschillende omroepen.’

Aanmelden kan via een mail aan Mireille van Veggel.