Drie keer vlaggenschip Rotterdam in Rotterdam

Het vlaggenschip Rotterdam van de Holland America Line deed afgelopen weekend haar thuishaven aan. Daar lag ze aan de Wilhelminapier voor het cruiseschip Borealis van Fred. Olsen Cruises, tot 2019 voer dit schip onder de naam Rotterdam. En uiteraard lag haar voorgangster, het SS Rotterdam, op haar vertrouwde plek in Rotterdam. Zo was het drie keer Rotterdam in Rotterdam.

De huidige Rotterdam is het zevende vlaggenschip van wat nu de Holland America Line heet. De eerste Rotterdam kwam in 1873 in de vaart, de huidige Rotterdam maakte haar maidentrip in 2021. De Rotterdam VII meet 99.935 gt en is 300 meter lang en 35 meter breed. Daarmee is het een flink stuk groter dan de Rotterdam VI. Dat schip meet 61.849 gt en is 238 meter lang en 32,25 meter breed. Het fungeerde vanaf 1997 als vlaggenschip van de Holland America Line (HAL), maar vaart nu voor Fred. Olsen Cruises. Het schip werd in 2020 samen met het zusterschip Amsterdam overgedragen aan de Britse rederij.

Zowel de Rotterdam VI als VII is gedoopt door prinses Margriet. De schepen lagen dit weekend gezusterlijk aan de kade in Rotterdam. Iets verderop ligt permanent het SS Rotterdam. Dat schip, nummer vijf in de rij, fungeerde van 1959 tot 1997 als het vlaggenschip. Ook zij had ook een koninklijke doopvrouwe, namelijk koningin Juliana.

