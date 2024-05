Vaarwens geeft terminaal zieke mensen een boost

De Vaarwens is een bekende verschijning op de wateren rond Amsterdam. Met haar heldergele romp en witte opbouw lijkt zij op een voormalige loodsboot, maar dat is zij niet. De reden dat zij op een loodsboot lijkt is het logo van de stichting Vaarwens, vertelt Inge de Graaf (1958). Op dat logo prijkt de Meander V, de voormalige Rotterdamse loodsboot Atlantis, waarmee de stichting oorspronkelijk de vaartochten maakte.

De huidige Vaarwens heeft een vergelijkbaar uiterlijk. Bovendien is het ontwerp van een loodsboot bijzonder geschikt voor het werk dat met de Vaarwens wordt gedaan, waarbij de gasten vaak met een rolstoel of brandcard aan boord worden gebracht.

Meander V

Inge en haar man Evert Stel (1953) begonnen in 2007 met de vaartochten. Dat deden ze met de Meander V, waarop zij ook wonen. Evert had een bedrijf, Stel Orthopedie, dat kunstledematen maakt. ‘Hij was nog geen 50 toen hij het bedrijf verkocht’, vertelt Inge. ‘Hij werd knettergek van de regelgeving.’

Evert was altijd al een schepenliefhebber en ook Inge werd door het water aangetrokken, dus besloten ze op een schip te gaan wonen en mooie reizen te maken, zowel op de binnenwateren als over zee. Ze kochten de romp van de in 1998 vergane loodsboot Atlantis en bouwden die naar hun wensen op. De twee MWM Deutz-motoren, die tezamen 2400 pk leverden aan twee waterjets, waren er al uitgehaald omdat ze onder water hadden gelegen. Ze werden door Inge en Evert vervangen door twee Volvo’s van ieder 500 pk, die twee schroeven aandrijven. Omdat Evert al vier Meanders had gebouwd, kreeg de Atlantis de naam Meander V. Inge en Evert verkochten hun huis. De inboedel werd in de tuin gezet voor wie het wilde hebben.

Zorgen

Inge en Evert maakten reizen met de Meander V, onder meer naar Scandinavië. Maar al die vrijheid begon Inge toch te vervelen. ‘Weer op de fiets naar een kerk, weer naar een museum. Dat wordt een beetje hetzelfde.’

Bovendien moesten ze steeds terug om mantelzorg te verlenen aan Inge’s vader en een van haar vriendinnen, die ziek waren geworden. Toen haar vriendin was overleden, wilde Inge in een hospice vrijwilligerswerk gaan doen. ‘In de tijd dat mensen komen te overlijden, hebben ze heel andere gesprekken dan ooit. We hadden veel meer verdieping en ik zocht dat stukje verdieping dat je met mensen kunt opbouwen. En ik hou van zorgen.’

Zieke mensen krijgen een Vaarwens-boost, zoals wij dat noemen

Inge wilde graag drie maanden per jaar vrijwilliger worden in een hospice en dan de rest van het jaar varen. ‘Maar een hospice neemt niet iemand aan die maar drie maanden kan. Dus toen dacht ik: dan haal ik mensen uit een hospice bij ons aan boord. Dan kan Evert lekker varen en ik zorgen.’

Via stichting Opkikker, die wensdagen voor zieke kinderen organiseert, kwam de zaak aan het rollen. De eerste gast aan boord was Tara, een 16-jarig meisje uit een varensgezin.

Boost

‘Het gaat niet alleen om de gast, maar ook om de naasten eromheen’, legt Inge uit. ‘Je kunt wel met elkaar naar het strand of een restaurant gaan, maar dan zijn er altijd andere mensen bij. En hier ben je in een intieme sfeer. Hier word je de hele dag ontzorgd. Je krijgt heel mooie foto’s van de dag en een heerlijke catering. Zieke mensen die al een tijdje niet eten, gaan echt weer eten. Ze krijgen een Vaarwens-boost, zoals wij dat noemen.’

De Vaarwens vaart met mensen die te horen hebben gekregen dat ze geen zicht meer hebben op genezing. Een vaartocht voor de gasten en hun naasten is gratis. Vanaf de Amsterdam Marina, waar de Vaarwens een gratis ligplaats en twee gratis parkeerplaatsen heeft, kunnen de tochten naar het Markermeer, de Amstel en zelfs de zee buiten IJmuiden gaan. Ook in de industriehavens mag de Vaarwens komen.

Rook

De Vaarwens (16 x 5,80 meter, 210 pk John Deere) werd in 2019 gebouwd om het werk van de Meander V over te nemen. Maar het woonschip van Inge en Evert moet geregeld inspringen als de Vaarwens in onderhoud is. Daarom heeft stichting Vaarwens, die op vrijwilligers en sponsors drijft, plannen voor een tweede Vaarwens.

Op 4 april jongstleden moest de Vaarwens tijdens een vaartocht worden ontruimd toen er ineens rook uit de machinekamer kwam. De blusinstallatie was in werking getreden, hoewel er geen spoor van brand is gevonden, aldus de brandweer en de verzekering. Verzekeraar EOC heeft die zaak in onderzoek en komt binnenkort met een rapport.

