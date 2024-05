Olievervuiling Tobago kost minstens 20 miljoen euro

De olievervuiling die in februari plaatsvond bij het Caribische eiland Tobago heeft de eilandstaat Trinidad en Tobago uiteindelijk een voorlopige kostenpost van omgerekend minimaal 20 miljoen euro opgeleverd. Hoewel de kosten via het Internationale Fonds ter Compensatie van Olievervuiling (IOPCF) worden vergoed, irriteert het minister Stuart Young van Energie dat de veroorzakers van de ramp nog altijd niet zijn achterhaald.

Op 7 februari van dit jaar zonk de Gulfstream die werd voorgetrokken door de sleepboot Solo Creed voor de kust van het toeristeneiland Tobago. Van de bemanningen van beide vaartuigen en van de Solo Creed is sinds het incident ieder spoor verdwenen. Maar uit de gezonken Gulfstream stroomden grote hoeveelheden olie, die de stranden van Tobago ernstige schade toebrachten. Ook verschillende andere eilanden in de Caribische zee werden in de dagen en weken na de ramp geconfronteerd met vervuiling, waaronder Bonaire en zelfs Aruba. De gelekte olie bereikte ook de Venezolaanse kust.

Maar doordat de autoriteiten van die landen bijtijds waren gewaarschuwd, konden maatregelen genomen worden waardoor de schade beperkt bleef. Trinidad en Tobago heeft volgens minister Young echter flink in de buidel moeten tasten. ‘De exacte omvang van de schade moet nog worden vastgesteld, wel is duidelijk dat enkele mangrovebossen onherstelbaar zijn beschadigd. Ook zijn de gevolgen voor de toerisme- en visserijsector ingrijpend.’

Vooralsnog krijgt het land 20 miljoen euro van het IOPCF, ook al omdat het vooralsnog een mysterie blijft wie de eigenaren zijn van de schepen die de olievervuiling hebben veroorzaakt. Young zegt dat zijn land hulp heeft gevraagd aan onder meer Aruba, Curaçao en Panama om daders op te sporen.

