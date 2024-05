HGK-schip Helios ligt vol met Wattlab-zonnepanelen en is klaar om te varen

Proefvaart

Het nieuwe 135-meterschip Helios heeft haar proefvaart succesvol afgerond. Het droge-ladingschip van de Duitse rederij HGK Shipping is bijzonder, want het is het eerste schip waarvan de luiken helemaal volliggen met zonnepanelen van het Rotterdamse Wattlab. Dat zijn 312 zonnepanelen verdeeld over 26 luiken.