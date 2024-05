Damen loopt vertraging op bij oplevering zusterschip Zr.Ms. Karel Doorman voor de Marine

Het nieuwe Combat Support Ship (CSS) voor de Koninklijke Marine wordt later opgeleverd dan gepland. Dit nieuwe bevoorradingsschip wordt het zusterschip van het huidige Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman. Dit staat in het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 dat woensdag 15 mei is gepubliceerd.

Het nieuwe schip vervangt de tien jaar geleden uit dienst gestelde Zr.Ms. Amsterdam. Nu de marine steeds vaker wordt ingezet bij NAVO-oefeningen, acties tegen aanvallen van Houthi’s en andere dreigingen op zee, is een bevoorradingsschip harder nodig dan ooit. Het zorgt ervoor dat marineschepen niet vaker dan nodig voor hun bevoorrading het operatiegebied moeten verlaten en een haven moeten bezoeken.

Bovendien is een eigen of bevriende haven niet altijd voorhanden en is een schip kwetsbaar in een haven bij verhoogde dreiging. ‘Defensie is nu met slechts één bevoorradingsschip niet in staat periodiek bevoorradingscapaciteit op zee aan de NAVO ter beschikkingte stellen, omdat dit ten koste zou gaan van de nationale bevoorradingstaak’, aldus Defensie.

Zr. Ms. Den Helder

Het nieuwe 200-meter lange schip gaat Zr. Ms. Den Helder heten. Het bevoorradingsschip krijgt gecombineerde laadposities over stuurboord, bakboord en achter, een grote kraan, helikopterplatforms en ruimte voor 20 containers. De bemanning gaat bestaan uit 75 personen, er zijn 160 bedden aan boord.

De rompvorm en schroefontwerp van het CSS zijn geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik. Daarbij is gekozen voor dieselmotoren met een laag brandstofgebruik die tevens voldoen aan de huidige emissie-eisen, onder andere door de katalytische reductie van de uitlaatgassen. De verlichting is energiezuinig door toepassing van ledlampen. Hiermee wordt de milieubelasting gereduceerd.

Vertraging

In 2019 stemde de Tweede Kamer in met de bouw, het schip is niet aanbesteed, maar rechtstreeks gegund aan Damen. Het schip zou in het tweede kwartaal van dit jaar worden opgeleverd en volgend jaar operationeel zijn. De bouw in Roemenië heeft volgens Defensie echter vertragingen opgelopen door ’tegenslagen in de productie en de inbedrijfstelling.’

De overtocht naar Nederland vindt volgens de nieuwe planning nu in het najaar van 2024 plaats. Daarna start de afbouw en integratie van Sensor-, Wapen- en Commandosystemen. De oplevering van het schip aan Defensie is begin 2025 voorzien. Dan wordt het eerst nog intensief getest met proefvaarten, waarna het schip naar verwachting eind 2025 wordt overgedragen aan het Commando Zeestrijdkrachten. Tevens gaat de bemanning oefenen in een Virtual Reality omgeving. Dit is om gezondheidsschade door dieselmotorenemissie te voorkomen bij het personeel.

De werving van nieuw personeel voor de CSS is nog niet gestart bij de Koninklijke Marine. Wel is bekend dat zodra het schip redelijk operationeel is dit nieuwe personeel eerst een een opleiding van 9 weken krijgt op de marinebasis in Den Helder. Wie kiest voor de technische kant gaat naar een een opleidingstraject in Roemenië bij de werf van Damen. Daarna krijgt het personeel een aanstelling voor 3 tot 7 jaar als tijdelijk militair, specifiek voor het CSS.

Extra

De Defensienota 2022 heeft extra investeringen mogelijk gemaakt. Daardoor kan het CSS nu uitgerust worden met meer bewapening voor zelfverdediging, een rondzoekradar en systemen voor elektronische oorlogvoering. Dit is aanbesteed en zal pas later geleverd worden. Bedoeling is dat in 2029 alle extra systemen zijn geïmplementeerd. Het totale budget voor de gehele aanschaf van het nieuwe schip is 457,8 miljoen euro.

