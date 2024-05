Hebo deelt ‘onderwaterbeelden’ van gezonken binnenvaartschip Courage

Dat deed Hebo niet alleen. Wagenborg en Bonn & Mees leverden beide een van de drie drijvende bokken. Wagenborg de Triton en Bonn & Mees de Matador. Klomp Transporten regelde het wegtransport. Rodi Transport BV was aanwezig voor duw- en sleepondersteuning.

De Courage zonk 1 mei tijdens het laden van zand. Het schip plooide en het middenschip verdween snel onder water. In eerste instantie werd gevreesd dat het schip was gebroken. Op de onderwaterbeelden is goed te zien dat het om een plooi gaat en ook waar die zit.

Stuurhut en vlag

Het achterschip van de Courage bleef eerst nog boven water. Maar de roef, auto en Belgische vlag verdwenen langzaam onder water. Uiteindelijk belandde ook het achterschip op de bodem.

Nadat de lading zand uit het wrak was gehaald en de nodige voorbereidingen kon het takelen met de drie bokken na het Hemelvaartweekend beginnen. Hebo hoopte de klus in een dag te klaren, maar had toch wat langer nodig. Dinsdag 14 mei, laat in de middag, kwam het verlossende woord: ze is boven. Met de auto nog keurig op het roefdek.

Het wrak gaat mogelijk vandaag (15 mei) richting de scheepssloperij Kampen. Daarvoor wordt het weer zelfstandig drijvend gemaakt.