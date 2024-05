Na bijna twee weken is gezonken schip Courage weer boven water in Deest

Hebo begon maandagmiddag 13 mei met het boven water takelen van het 800 ton wegende schip. Daarvoor werden drie drijvende bokken ingezet: de Hebo-Lift 7, Triton en Matador. De maritiem dienstverlener hoopte de klus dezelfde dag nog te klaren, maar een vastzittende hijsstrop gooide roet in het eten, zo liet de projectleider aan De Gelderlander weten.

Een dag later is het 110 meter lange binnenvaartschip wel boven het water. De volgende stap is om nu de plooi, waardoor het schip is gezonken, dicht te lassen. Hebo laat weten dat het schip waarschijnlijk morgen al richting Kampen gaat.

Gezonken

Courage zonk op 1 mei in een zandgat bij Deest. Het droge-ladingschip was zand aan het laden. Dat gebeurt vanuit de Rotterdam 55, een drijvende zandfabriek. In het kader van project Geertjesgolf is Nederzand bezig met het winnen van zand tussen Deest en Winssen. Op een video van een ooggetuige is te zien hoe het schip tijdens het laden in een paar tellen volloopt en grotendeels onder water verdwijnt. De driekoppige bemanning was toen al van boord.