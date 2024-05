Sleepboot Goudvisch na jarenlange restauratie weer onder stoom

Groot project

Het heeft 11 jaar geduurd, maar de 12,65 meter lange sleepboot Goudvisch is weer onder stoom. Eigenaar Kees Boekweit (66) kwam per toeval aan het scheepje dat in 1913 werd gebouwd bij werf Botje Ensing & Co in Groningen voor de heer Meerman, participant in de Sleepdienst Volharding te Rotterdam. ‘Ze lag eigenlijk weg te roesten toen we haar vonden, zo zonde.’