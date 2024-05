Royal Dirkzwager neemt alle aandelen van Port+ over

Port+ monitort continu de scheepsbewegingen in alle Vlaamse zeehavens en informeert belanghebbenden over de aankomst of het vertrek van zeeschepen. Daarnaast helpt Port+ ook klanten in alle Belgische havens voor de aangiftes van gevaargoed en goederencomptabiliteit. Ook zal Port+ in het kader van ICS2 en TSD de nodige aangiften kunnen blijven indienen.

Ship2Port

In januari 2023 nam Royal Dirkzwager al de digitale activiteiten van Port+ over. Gecombineerd hebben Royal Dirkzwager en Port+ toegang tot uitgebreide en accurate datasets voor havenaanlopen en ETA’s. Een team developers is heeft hiervoor afgelopen jaar één gezamenlijk nieuw platform, Ship2Port, gerealiseerd. Hierin zijn de digitale activiteiten van beide landen samengevoegd, waardoor havenaanlopen nog beter worden gemonitord in de ARA-regio en daarbuiten.

‘We zien veel kansen voor verdere internationalisering en we voegen wereldwijd steeds meer havens toe’, zegt de eigenaar van Royal Dirkzwager, Joan Blaas. ‘Met behulp van een AI-toepassing kunnen we bovendien zorgen voor een zeer nauwkeurige planning, waardoor bedrijven veel tijd en geld kunnen besparen.’

Port+ blijft opereren onder haar eigen naam. Bernard Moyson, voorzitter van de Antwerpse Havenkoepel benadrukt dat er voor klanten niets verandert. ‘Het bedrijf continueert zijn dienstverlening op het gebied van 24/7 reporting- en outsourcing-services op dezelfde manier. Port+ blijft de onafhankelijke dienstverlener voor de Antwerpse havengemeenschap.’

