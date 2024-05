Duikers vinden nieuw wrak bij zoektocht naar vermiste kotter UK-58

Wrakken

Een duikexpeditie naar de vermiste kotter UK-58 die in 1966 verging, heeft zaterdag 18 mei een bijzondere vondst opgeleverd. De UK-58 werd niet direct gespot, onder meer door troebel water, maar in de buurt van de locatie werd wel een ander wrak gevonden. ‘Het was mooi weer, maar onderwater konden onze duikers niets zien. Die duik moesten we afbreken, daardoor hadden we tijd over. Toen zijn we elders gaan duiken, waar we ook een wrak vermoedden, dat bleek een goede gok’, vertelt Cees Meeldijk (32), oprichter van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten.