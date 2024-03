Meer mysteries over scheepsrampen op Zuiderzee worden ontrafeld in tweede seizoen van ‘Het wrakke water’

De podcast over scheepsrampen op de Zuiderzee – Het Wrakke Water – krijgt een tweede seizoen. Vanaf 1 april duiken maritiem archeoloog Yftinus van Popta en podcastmaker Jon Hille opnieuw in de vele wrakken op de bodem van de voormalige Zuiderzee en spreken ze met familieleden van de opvarenden.

Het tweede seizoen bestaat, net als seizoen 1 uit vier afleveringen. ‘Het eerste seizoen leverde 65.000 downloads van onze podcast op, maar ik heb ook wel gehoord van mensen die de podcast samen luisteren’, vertelt Van Popta over de cijfers. Hij is er zeer tevreden over, bovendien kreeg hij veel leuke reacties op het eerste seizoen.

Het format van het tweede seizoen is vergelijkbaar met het vorige seizoen. ‘Het begint met een wrak. Ik identificeer het en dan volgt een intensieve studie van de archieven en probeer ik te reconstrueren wat er is gebeurd, wie aan boord waren en wie hun nazaten zijn. Met wat we tot dan toe boven water hebben gehaald gaan we naar die familieleden.’

Dat werkt twee kanten op, legt Van Popta uit. ‘We willen graag hun reactie horen op wat wij hebben weten te reconstrueren, maar vaak krijgen we van deze familieleden ook nog informatie.’

Uitstapje naar Noordzee

In het tweede seizoen wijken Van Popta en Hille wel even af van het vaste format. ‘Bij een van de afleveringen is een wrak niet het startpunt en is de Zuiderzee niet het decor. We maken een klein uitstapje.’

Een uitstapje waar Van Popta al langer mee bezig is. ‘Zo’n drie jaar geleden ben ik door een vrouw benaderd. Zij had mij voorbij horen komen op Radio 1, volgens mij. Haar achterneef is in de Tweede Wereldoorlog omgekomen op de Noordzee, toen een konvooi werd aangevallen door de Engelsen. Zij dacht dat ik misschien kon helpen om er meer over te weten te komen. Dat is gelukt. Dat is zo’n bijzonder verhaal, dat ik tegen Jon zei: kunnen we daar niet een aflevering over maken.’ Dit werd de laatste aflevering van het tweede seizoen.

Seizoen 3?

Het nieuwe seizoen begint op 1 april. ‘Het komt exact twee jaar na de première van het eerste seizoen online. Dat geeft wel aan hoeveel tijd en werk er in zo’n verhalende podcast gaat zitten’, stelt Hille. ‘Los van al het technische en wetenschappelijke onderzoek van Yftinus, is er ook heel veel tijd gaan zitten in de research naar mogelijke nazaten. Maar we vinden het geweldig dat we op deze manier de kans hebben gekregen van de provincie Flevoland om die verloren gegane schepen en mensen weer tastbaar te maken. En Yftinus is voorlopig nog niet klaar met zijn onderzoekswerk, dus wij zijn al aan het nadenken over seizoen 3.’

Op de bodem van de voormalige Zuiderzee zijn veel schepen gezonken. Een deel hiervan – 450 schepen – zijn bij de drooglegging tevoorschijn gekomen. De provincie Flevoland wil deze geschiedenis graag bewaren en financiert de podcast. Vanaf 1 april zijn de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen overal te beluisteren, aflevering drie volgt een week later en de vierde en laatste aflevering volgt nog een week later.