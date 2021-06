Schuttevaer Premium Yftinus van Popta ontrafelt het geheim van De Zeehond Facebook

Batavia Stad 06 juni 2021, 15:00

Schuttevaer berichtte ruim een halve eeuw geleden over een onderzoek naar een houten scheepswrak dat lang geleden was vergaan in de Zuiderzee tussen Harderwijk en Elburg. Het zou gaan om De Zeehond. Maar maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de Rijksuniversiteit Groningen heeft reden aan te nemen dat het scheepswrak een andere naam en geschiedenis kent.