Drie podcast-afleveringen duiden het drama rond Julianakanaal

Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) besteedt drie podcast-afleveringen aan de problemen omtrent de verbreding van het Julianakanaal in Limburg. In de eerste aflevering die sinds deze week online staat, gaat Leny van Toorenburg van KBN met May van de Kerkhof en Niels van Iersel van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland over de impact van het droogleggen van het Julianakanaal.

Vorig jaar kwamen de werkzaamheden in het Julianakanaal stil te liggen doordat de geplaatste bouwkuip was volgelopen met water door een gat in de damwand. Na de zomer wordt het kanaal waarschijnlijk minstens 150 dagen gestremd voor nieuwe werkzaamheden.

De podcast gaat in op de verschillende belangen. Rijkswaterstaat blijft hameren op de veiligheid van werknemers, terwijl KBN graag ziet dat de stremming niet doorgaat óf op zijn minst zo kort mogelijk duurt. ‘Het Julianakanaal heeft ons best wel wat kopzorgen bezorgd’, begint Van Toorenburg de podcast. De oorzaak, oplossing en kosten en nadeelcompensatie worden besproken.

Rijkswaterstaat legt uit hoe met man en macht wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van het kanaal en hoe de planning gaat verlopen. ‘We zitten wekelijks bij elkaar en kijken met een apart team naar wat er allemaal speelt. Dit om echt te proberen deze route zo toegankelijk en beschikbaar mogelijk te houden’, aldus Van de Kerkhof.

KBN heeft een werkgroep ingericht waarin leden de stand van zaken omtrent het Julianakanaal in de gaten houden en spreken met betrokken partijen. ‘We moeten het toch samendoen’, aldus Van Toorenburg.

De podcast is onderdeel van de serie ‘Samen Voortvarend’, de aflevering over het Julianakanaal duurt 24 minuten en is gratis op Spotify.

