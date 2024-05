Allianz: zeevaart lijdt minste verliezen ooit, ondanks grotere risico’s

Onderhevig aan onzekerheden

Er zijn vorig jaar wereldwijd 26 zeeschepen verloren gegaan, een derde minder dan in 2022 (41). Het is het laagste aantal ooit gemeten, ondanks de toegenomen risico’s door oorlogen en geopolitieke conflicten. Dat meldt verzekeraar Allianz. Dertig jaar geleden verloor de wereldwijde vloot nog zo’n 200 zeeschepen per jaar.