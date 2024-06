De nieuwe Schuttevaer is uit: ‘Tankvaart ontduikt ontgassingsverbod’ en bier over het water

Deze week in Schuttevaer: de provinciale verboden op varend ontgassen worden omzeild. Dat blijkt uit een vrachtbrief in handen van Omroep Gelderland. Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kreeg een tiental meldingen, dat ladingen op papier worden omgekat naar ladingsoorten die nog wel varend mogen worden ontgast. En verder: bierbrouwer Grolsch kiest voor de binnenvaart en biobrandstof als enige manier om klimaatdoel 2030 te halen.

De provinciale verboden op varend ontgassen worden omzeild. Dat blijkt uit een vrachtbrief in handen van Omroep Gelderland. Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kreeg een tiental meldingen, dat ladingen op papier worden omgekat naar ladingsoorten die nog wel varend mogen worden ontgast. Bij brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zijn de afgelopen maanden zijn zo’n 10 meldingen gedaan van omkatten, waarbij de vrachtbrief van gevaarlijke vloeibare lading wordt aangepast naar een stof die nog wel varend mag worden ontgast. Daarmee worden de provinciale verboden op varend ontgassen nu al omzeild. Hetzelfde ligt op de loer als de eerste fase van het landelijke verbod 1 juli ingaat.

Lees de hele krant hier via de link.

Het wegvallen van het Emissielabel Binnenvaart betekent niet dat de sector niet meer hoeft te verduurzamen. De Green Deal staat nog en via REDIII, EU-ETS 2 en CSRD moet de sector ook op korte termijn aan klimaatdoelen voldoen. Op zo korte termijn lijkt maar één oplossing mogelijk, biobrandstof. Maar juist die oplossing stuit op weerstand. Dat bleek ook weer tijdens de door IN-Cite georganiseerde kennissessie.

Voor bierbrouwer Grolsch is producten per binnenvaart vervoeren bekend terrein. En het bevalt zo goed dat het concern ook anderen probeert te overtuigen van de voordelen. ‘Ik zou zeggen: probeer het gewoon eens een keer.’ Bij het vervoer vanuit de brouwerij is er vooral onderscheid te maken naar verpakkingsvorm. Het bier gaat in blikken, flesjes, fusten, de bekende beugelflessen en zelfs tanks met een inhoud van 25.000 liter de wereld in.

Het gaat niet goed in de kottervisserij. Dat was de kern van de boodschap van onderzoeker Kees Taal van Wageningen Economic Research (WEcR) tijdens de presentatie van Visserij in Cijfers 2024. Maar hoe de problemen moeten worden opgelost bleef onduidelijk.

Haperend BICS en ondeskundig personeel, de Belgische schipper Roger Rademakers is niet te spreken over de bejegening door vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. We spreken Rademakers op het moment dat hij met de Lorca (86 x 10 meter, 1905 ton, 953 pk Mitsubishi) in de Amsterdamse Mercuriushaven zonnebloempittenpellets ligt te laden voor Santes bij Lille.

Lees de hele krant hier via de link.