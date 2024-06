Gipsblokken voor compleet gebouw in één keer naar bouwplaats

We praten over het project De Nieuwe Dokken aan het Handelsdok in Gent, onderdeel van een groot stadsontwikkelingsproject. Opdrachtgever Sogent en de stad Gent besloten bij de keuze van transport eens niet voor het gebaande pad van de vrachtwagen te kiezen. Overleg met De Vlaamse Waterweg leerde dat de binnenvaart een aantrekkelijk alternatief was, ondanks de relatief korte afstand van 40 kilometer.

Nu zat het qua logistiek in dit geval mee. Want de blokken van Knauf Isolava konden worden geladen bij de River Terminal Wielsbeke aan de Leie, op steenworp afstand van de productielocatie van Knauf. Vandaar is het voor het schip maar een paar uurtjes varen naar Gent-Noord.

De bouwmaterialen werden aangevoerd voor het gebouw Zuidveld 1 van het project De Nieuwe Dokken. ‘De lading is het equivalent van 40 vrachtwagens’, benadrukte de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, die persoonlijk poolshoogte kwam nemen. ‘Met deze modal shift wordt aangetoond dat ook voor stedelijke bouwlogistiek met een rechtstreekse werfbelevering, binnenvaart een alternatief is. Een voorbeeld dat hopelijk meer aannemers kan inspireren.’

Analyse

Gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts wees op de bemiddelende rol die zijn organisatie had gespeeld. ‘Samen met de marktdeveloper van De Vlaamse Waterweg is een analyse gemaakt van de verschillende logistieke opties. Hieruit bleek dat vervoer over water in combinatie met een last mile per vrachtwagen een volwaardig en duurzaam alternatief is. We konden bovendien een beroep doen op de ervaring die we hebben opgedaan met het Via Palletto pilotproject, waarbij vrachten van bouwmaterialen worden gecombineerd op palletschepen’, vertelt Danckaerts.

‘Daarenboven mag de bereidwilligheid van de aannemer om het watergebonden transport mogelijk te maken, ook worden onderstreept. Deze mental shift is een noodzaak om de modal shift-doelstellingen te behalen.’