Leon Padmos verkoopt vlagkotter B-65 Artevelde naar Oostende

Padmos heeft de Eurokotter, die is ondergebracht in Rederij Langedam BV in Knokke-Heist, verkocht aan Luc Bogaert uit Oostende. Die vist nu nog op garnalen met de O-62 Dini. De garnalen en bijvangst worden voornamelijk verkocht aan de Vistrap in Oostende.

De B-65, met officiële thuishaven Blankenberge, krijgt volgende maand in Stellendam het nummer O-62 op de boeg. Tevens zal Machinefabriek Padmos een katalysator inbouwen. De perfect onderhouden B-65 is met bouwjaar 1986 jonger dan de O-62 en is met een lengte van 23,82 meter en een inhoud van 69 gt ook groter dan de vorige O-62 die een lengte heeft van 21,97 meter en een inhoud van 44 gt.

De Artevelde viste zowel op garnalen op de Belgische en Hollandse kust als op tong in Het Kanaal. De vangst werd voornamelijk op de Vlaamse Visveiling, vestiging Oostende, verkocht en incidenteel op de visafslag van Scheveningen. De vorige O-62 werd 61 jaar geleden als garnalenkotter BR-42 gebouwd door de toenmalige Scheepswerf Van de Sande in Breskens. Deze kotter wordt ingenomen door Padmos.

