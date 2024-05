Combinatie ZEEKR gaat Krammersluizen renoveren, werk kan volgend jaar beginnen

Start 2025

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van het Krammersluizencomplex gegund aan de combinatie ZEEKR, een samenwerkingsverband van hoofdaannemer Besix en haar partners Besix Unitec, Croonwolter&dros, Demako, Iemants en Bosch Rexroth. De opdracht is gegund voor 417 miljoen euro. De renovatie begint in 2025 en is volgens planning afgerond in 2028.