Reportage: ladingeigenaren halen met supersnelle RIB de Happy Star van BigLift binnen

Lange reis

Geladen met 10 sleepboten is het 156-meter lange zware-ladingschip Happy Star van BigLift Shipping zondag 20 mei onder grote belangstelling Rotterdam binnengelopen. ‘Het dek staat helemaal vol, er past geen muis meer bij’, vertelt walkapitein Johannes van der Mark van de Amsterdamse rederij BigLift, onderdeel van de Spliethoff Group, terwijl we aan boord stappen van een supersnelle RIB in de Rotterdamse Veerhaven.